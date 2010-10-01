Общество
Gorod48Владимир Лисин проголосовал в Липецке
К 10:00 на избирательном участке №25-03 проголосовали около 200 человек. Одним из них стал председатель совета директоров ПАО «НЛМК» Владимир Лисин. Известный бизнесмен пришёл на участок с хорошим настроением и рассказал о том, за какие перемены в Липецкой области он голосовал.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
ЦИК не выявил серьезных нарушений в день тишины перед выборами
В ЦИК не поступало жалоб о серьезных нарушениях в день тишины перед выборами в России.
Телеканал Санкт-Петербург 02:34
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика
Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
RT на русском 01:14
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню составила 5,4%
Явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к полудню местного времени составила 5,4%, что почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах в 2014 году, когда на участки к этому времени пришло 9,8% избирателей, сообщила в воскресенье журналистам председатель новосибирской городской избирательной комиссии Тамара Краткая.
ТАСС 02:40
Политика
Протестующие в Гонконге попросили помощи у США
Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.
REGNUM 04:14
Политика
Минюст США озвучил обвинения задержанному в Неаполе сотруднику ОДК
Александр Коршунов был задержан на основании международного ордера, выданного Соединенными Штатами Россиянин Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу Соединенных Штатов, обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании, передает ТАСС сообщение Минюста США.
Аргументы и Факты 05 сентября в 20:04
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Политика
«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»
Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
Новостной фронт вчера в 13:30
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит
В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Происшествия
В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями
Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.
Росбалт 04:03
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия
Гуляющий слон напугал жителей деревни в Белоруссии
РЕН ТВ вчера в 12:55
Политика
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС
В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города.
Российская газета 03:07
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
Футболисты Барселоны хотели вложиться в покупку нападающего ПСЖ Неймара.
Советский спорт вчера в 15:04
Футбол
«Арсенал» хочет подписать с форвардом Ляказеттом новый контракт
Футбольный лондонский клуб «Арсенал» намеревается заключить со своим французским нападающим Александром Ляказеттом новый контракт, сообщает 8 сентября La Gazzetta dello Sport.
REGNUM 03:12
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру вчера в 14:03
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru вчера в 21:33
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник вчера в 11:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Автоспорт
Райкконен потеряет пять позиций на старте Гран-при Италии
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил штраф из-за необходимости замены коробки передач на болиде после аварии, в которую он попал во время квалификации Гран-при Италии.
Sportbox.RU вчера в 15:45