Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

с чего всё началось

По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.

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