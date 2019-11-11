Экономика
Красная веснаВладимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора
По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
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Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.РБК11 ноября в 04:54
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Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания вчера в 12:41
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Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25
Экономика
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
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Ведомости 05:00
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Экономика
На Кубани увеличат прожиточный минимум пенсионера
Согласно приказу краевого министерства труда и соцразвития от 23 августа 2019 года, величина прожиточного минимума во втором квартале нынешнего года составляет для трудоспособного населения 12 030 рублей в месяц, для детей – 10 639 рублей в месяц, для пенсионеров – 9159 рублей в месяц, всего на душу населения – 11 107 рублей в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия
В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
RT на русском 05:07
Происшествия
Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде
Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Авто
Новая Skoda Octavia стала еще больше
Багажник нового лифтбека прибавил 10 литров (600 л), а универсала — 30 литров (640 л). Кроме того, на 5 мм больше стало пространства и для коленей задних пассажиров — расстояние до спинок передних сидений теперь составляет 78 cм.
За рулем вчера в 01:53
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
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Общество
В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»
Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Кино
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В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Происшествия
В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков
В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
ТАСС 04:32
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
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О страхах россиян сообщил ВЦИОМ
Снижения доходов опасаются 63% жителей, а 58% не хотели бы, чтобы медицина стала платной. Также 58% россиян беспокоит рост цен на товары.
DixiNews вчера в 05:40
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25