Политика

РБКРБКВладимир Мединский покинет пост министра культуры

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства. Вероятным преемником Мединского два собеседника РБК назвали его подчиненную — Ольгу Любимову, занимающую должность руководителя департамента кинематографии.
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Владимир Мединский покинет пост министра культуры

РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой. Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.
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