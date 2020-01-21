РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой. Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.

с чего всё началось

Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры, рассказали РБК три источника, близких к аппарату правительства. Вероятным преемником Мединского два собеседника РБК назвали его подчиненную — Ольгу Любимову, занимающую должность руководителя департамента кинематографии.

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