Политика
News.ruМединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост. Известно, что кандидатом на место Мединского является Ольга Любимова — его подчинённая, возглавляющая департамент кинематографии. Об этом со ссылкой на источники близкие к правительству сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой. Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.РБК07:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Политика
Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Общество
В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
Футбол
Роналду и Дибала отпраздновали гол «Ювентуса» случайным поцелуем
Во время матча "Ювентус" - "Парма", который прошел в Турине, Криштиану Роналду случайно поцеловался с Пауло Дибалой.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Здоровье
Число больных новым типом пневмонии в Китае возросло до 217 человек
До 217 человек возросло число больных новым типом пневмонии в Китае, передает агентство Синьхуа.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности
Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Общество
Дерипаска послушал Трампа и обвинил ЦБ в уничтожении 2,5 млн рабочих мест
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», – написал Дерипаска.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Космос
NASA: К Земле приблизится астероид в два раза больше Биг-Бена
Здоровье
В России работают новые правила лечения по полису ОМС
С января 2020 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.
Шоу-бизнес
Энистон прокомментировала слухи о воссоединении с Питтом
Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о том, что она и Брэд Питт снова вместе.