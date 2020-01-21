Политика

News.ruNews.ruМединский покинет пост министра культуры

Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост. Известно, что кандидатом на место Мединского является Ольга Любимова — его подчинённая, возглавляющая департамент кинематографии. Об этом со ссылкой на источники близкие к правительству сообщает РБК.
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с чего всё началось

Владимир Мединский покинет пост министра культуры

РБК направил запросы в Минкультуры и Любимовой. Мединский возглавил Минкультуры в 2012 году, когда свое правительство в первый раз сформировал премьер Дмитрий Медведев. В 2018 году Медведев, формируя новый кабинет, вновь предложил Мединскому должность министра культуры.
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Мединский покинет пост главы Минкульта

Труд08:21

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РБК07:37
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