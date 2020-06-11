Экономика
КоммерсантъВладимир Потанин режет дивиденды
После оглашения предложения акции компании упали на 3,9%. Глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем $1 млрд, сообщил «Интерфакс».
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с чего всё началось
Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.Интерфакс04:05
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Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году
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