Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВладимир Потанин режет дивиденды

После оглашения предложения акции компании упали на 3,9%. Глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем $1 млрд, сообщил «Интерфакс».
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Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.
Интерфакс04:05

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Акции «Норникеля» подешевели после предложения Потанина ограничить дивиденды

Ведомости05:08

Крупнейший акционер компании «Норникель» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов на этот год

Эхо Москвы05:01

«Норникель» упал на 5% после предложения Потанина ограничить дивиденды

РБК04:16

Владимир Потанин режет дивиденды

Коммерсантъ05:33

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов в 2020 году

Rambler News Service04:24

Акции «Норникеля» обвалились после предложения Потанина по дивидендам

Росбалт04:57

Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Интерфакс04:05
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«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии

«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая.
РБК 05:32
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Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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