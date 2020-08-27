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CT news

Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам

Стало известно, что Владимир Путин, лидер России, дал подробное интервью по насущным, актуальным вопросам. Оно будет транслироваться на канале «Россия 24» в четверг в 14:00 по московскому времени.В источнике
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РИА Новости

Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

РИА Новости07:21
Вести.Ru

В 14:00 – Большое интервью Владимира Путина Сергею Брилеву

Вести.Ru06:04
Известия

Путин даст большое интервью по актуальным темам

Известия05:01
ТАСС

Песков: Путин в интервью Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали»

ТАСС06:32
Интерфакс

Владимир Путин даст в четверг большое интервью

Интерфакс04:56
РБК

«Россия 24» анонсировала большое интервью Путина

РБК04:44
Ёлдаш

«Россия 24» анонсировало большое интервью Владимира Путина

Ёлдаш04:41

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
RT на русском07:35
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
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Gotham Knight будет без Бэтмена и Гордона

Судя по известиям о сюжете новой игры, в Gotham Knight не будет двух основных персонажей – самого Бэтмена, который погиб при взрыве в пещере, и комиссара полиции Джима Гордона.
Faktom09:41
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Лавров призвал Помпео освободить отбывающих наказание в США россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майку Помпео с призывом освободить отбывающих наказание россиян из гуманитарных соображений, сообщила в четверг, 27 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия09:21

Глава ФРС США заявил о смягчении политики относительно инфляции

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, смягчает свою политику относительно инфляции, теперь целевой показатель - в среднем 2%. Об этом заявил в четверг на интернет-симпозиуме глава ФРС Джером Пауэлл.
ТАСС10:20