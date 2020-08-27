Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Смотрите также
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за обвинений Минска
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
В США создали «армию» из миллиона микророботов
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
В Сочи автохам обматерил инспектора ДПС и напал на служебную машину
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Путин заявил о прохождении Россией пика экономических проблем
Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
Стало известно, что Владимир Путин, лидер России, дал подробное интервью по насущным, актуальным вопросам. Оно будет транслироваться на канале «Россия 24» в четверг в 14:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии