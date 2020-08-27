Власти во главу угла поставили главное - жизнь и здоровье людей, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале "Россия 24", говоря о борьбе с коронавирусом в РФ. "Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное - жизнь и здоровье людей", - заявил Путин.

Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

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