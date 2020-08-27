Политика
РИА НовостиПутин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей
Власти во главу угла поставили главное - жизнь и здоровье людей, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале "Россия 24", говоря о борьбе с коронавирусом в РФ. "Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное - жизнь и здоровье людей", - заявил Путин.
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Политика
Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии
Россия ведет себя нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью «России 1».
РБК 08:32
Политика
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального
Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
Общество
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Керчи из-за взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС
Комиссия по ЧС администрации Керчи признала чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня взрыв бытового газа и пожар в 10-этажном доме на улице Кирова.
Российская газета 06:38
Футбол
Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой
Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости 08:57
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Общество
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь.
РБК 08:34
Футбол
Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет чтобы его бывший одноклубник Неймар присоединился к нему, в случае перехода в "Манчестер Сити", сообщает ESPN.
РИА Новости 07:49
Политика
Путин обратился с просьбой к россиянам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин призвал граждан страны иметь в виду, что коронавирус никуда не делся, и попросил соблюдать ограничительные меры.
Rambler News Service 07:19
Экономика
Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России
Российская экономика вошла в стадию восстановления.
Газета.Ru 08:15
Технологии
Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными
Не стоит хранить в смартфоне СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. Хоть они и одноразовые, все же угроза существует.
Evo-rus.com 02:30
Общество
Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»
Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента.
Lenta.ru 06:03
Космос
NASA будет использовать блокчейн для лучшей управляемости своих дронов
Американское космическое агентство NASA начнет использовать блокчейн для лучшей коммуникации своих дронов.
РБК 08:12
Кино
В России перенесли премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя
Выход фильма российского режиссера Алексея Учителя Цой о солисте группы Кино Викторе Цое снова переносится с 3 сентября на неопределенное время.
NewInform 08:00
Энергетика
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
Ведомости 08:51
Политика
Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину
Власти Грузии отреагировали на заявление экс-президента Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину, передает «Эхо Кавказа».
Lenta.ru 07:37
Наука
Раскрыто происхождение таинственного космического излучения
О раскрытии истинного происхождения гамма-лучей сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D. Исследователи тщательно изучили различные модели происхождения таинственных гамма-лучей с участием таких космических процессов, как звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, а также нейтронных звезд и миллисекундных пульсаров.
Lenta.ru 08:15
Энергетика
Власти Приморья нашли, кто виноват в дорогом бензине на АЗС края
Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM Независимые сети автозаправочных станций уже в течение двух лет несут значительные убытки, что ведёт к сокращению налоговых поступлений в краевой бюджет.
REGNUM вчера в 23:39
Экономика
Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям
Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году.
РБК 04:05
Армия и оружие
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
В Сирии произошло столкновение военнослужащих США с российским патрулем. Военные армии США получили незначительные повреждения.
CT news 01:57
Авто
Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового седана S-Class
Портал Motor1.com опубликовал шпионские снимки, на которых засветился новый седан Mercedes-Benz S-Class, построенный на базе платформы MRA II.
Деловое.ТВ 07:38
Общество
В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры
Екатеринбург, 27 августа 2020, 15:45 — REGNUM Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года.
REGNUM 08:45
Наука
Заразившаяся ВИЧ 30 лет назад женщина выздоровела
66-летняя жительница Калифорнии Лорин Уилленберг (Loreen Willenberg) заразилась ВИЧ почти 30 лет назад.
MedikForum.ru 06:20
Происшествия
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске.
Газета.Ru 06:29
Общество
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
РИА Новости вчера в 13:08
Здоровье
В Минздраве назвали число госпитализированных с коронавирусом россиян
В Минздраве назвали количество пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах.
ТВ Центр 08:30
Политика
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости 06:43
Авто
Tesla планирует выпустить бюджетный хетчбэк на базе Model 3
Производитель электромобилей Tesla хочет выпустить новый бюджетный хетчбэк на базе Model 3. Если это действительно случится, машину будут продавать на европейском рынке.
Экономика сегодня вчера в 04:32