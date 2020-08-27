Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

Власти во главу угла поставили главное - жизнь и здоровье людей, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале "Россия 24", говоря о борьбе с коронавирусом в РФ. "Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное - жизнь и здоровье людей", - заявил Путин.
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Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

РИА Новости07:21

В 14:00 – Большое интервью Владимира Путина Сергею Брилеву

Вести.Ru06:04

«Россия 24» анонсировало большое интервью Владимира Путина

Ёлдаш04:41

Путин даст большое интервью по актуальным темам

Известия05:01

Путин даст большое интервью по актуальным темам

RT на русском04:47

«Россия 24» анонсировала большое интервью Путина

РБК04:44

Песков: Путин в интервью Брилеву дал «много оценок, которые еще не звучали»

ТАСС06:32
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Происшествия

В Сочи автохам обматерил инспектора ДПС и напал на служебную машину

НТВ 05:34
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Политика

Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии

Россия ведет себя нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью «России 1».
РБК 08:32
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Политика

ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН

ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.
Газета.Ru 03:16
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Происшествия

Прокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за Навального

Генпрокуратура не нашла признаков уголовного преступления при проверке госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК 08:35
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Общество

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт

Кредитные организации получили уведомления от Центробанка и платежной системы Visa об утечке данных 55 тыс. карт их клиентов.
Известия вчера в 23:34
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Происшествия

В Керчи из-за взрыва в многоэтажке ввели режим ЧС

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня взрыв бытового газа и пожар в 10-этажном доме на улице Кирова.
Российская газета 06:38
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Футбол

Черчесов подтвердил разговор Соболева с Дзюбой

Футболист "Спартака" Александр Соболев урегулировал свой конфликт с капитаном петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, о чем сообщил тренерскому штабу национальной команды, заявил РИА Новости главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
РИА Новости 08:57
Общество

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
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Общество

Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии трассы «Таврида», соединяющей Керчь и Севастополь.
РБК 08:34
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Футбол

Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси хочет чтобы его бывший одноклубник Неймар присоединился к нему, в случае перехода в "Манчестер Сити", сообщает ESPN.
РИА Новости 07:49
Политика

Путин обратился с просьбой к россиянам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны иметь в виду, что коронавирус никуда не делся, и попросил соблюдать ограничительные меры.
Rambler News Service 07:19
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Экономика

Решетников сообщил о стадии восстановления экономики России

Российская экономика вошла в стадию восстановления.
Газета.Ru 08:15
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Технологии

Россиянам посоветовали сразу удалять SMS с конфиденциальными данными

Не стоит хранить в смартфоне СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. Хоть они и одноразовые, все же угроза существует.
Evo-rus.com 02:30
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Общество

Немецкая клиника отреагировала на версию о Навальном и «Новичке»

Немецкая клиника Charite, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, не планирует комментировать «предположения и спекуляции», касающиеся состояния ее пациента.
Lenta.ru 06:03
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Космос

NASA будет использовать блокчейн для лучшей управляемости своих дронов

Американское космическое агентство NASA начнет использовать блокчейн для лучшей коммуникации своих дронов.
РБК 08:12
Кино

В России перенесли премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя

Выход фильма российского режиссера Алексея Учителя Цой о солисте группы Кино Викторе Цое снова переносится с 3 сентября на неопределенное время.
NewInform 08:00
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Энергетика

Путин оценил текущий уровень цен на нефть

Лучше бы стоимость нефти была побольше текущих $46 за баррель, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
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Политика

Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину

Власти Грузии отреагировали на заявление экс-президента Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину, передает «Эхо Кавказа».
Lenta.ru 07:37
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Наука

Раскрыто происхождение таинственного космического излучения

О раскрытии истинного происхождения гамма-лучей сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D. Исследователи тщательно изучили различные модели происхождения таинственных гамма-лучей с участием таких космических процессов, как звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, а также нейтронных звезд и миллисекундных пульсаров.
Lenta.ru 08:15
Энергетика

Власти Приморья нашли, кто виноват в дорогом бензине на АЗС края

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Правительство выделит дополнительные ₽34,3 млрд на выплаты детям

Правительство России из резервного фонда выделит еще 34,3 млрд руб. для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте трех до семи лет в текущем году.
РБК 04:05
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Армия и оружие

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

В Сирии произошло столкновение военнослужащих США с российским патрулем. Военные армии США получили незначительные повреждения.
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Авто

Mercedes-Benz полностью раскрыл внешность нового седана S-Class

Портал Motor1.com опубликовал шпионские снимки, на которых засветился новый седан Mercedes-Benz S-Class, построенный на базе платформы MRA II.
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В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры

Екатеринбург, 27 августа 2020, 15:45 — REGNUM Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года.
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Наука

Заразившаяся ВИЧ 30 лет назад женщина выздоровела

66-летняя жительница Калифорнии Лорин Уилленберг (Loreen Willenberg) заразилась ВИЧ почти 30 лет назад.
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Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске

Группа из порядка 30 приверженцев Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковала здание посольства страны в Минске.
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Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией

Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и шихана Куштау "печальной историей".
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В Минздраве назвали число госпитализированных с коронавирусом россиян

В Минздраве назвали количество пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах.
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
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Tesla планирует выпустить бюджетный хетчбэк на базе Model 3

Производитель электромобилей Tesla хочет выпустить новый бюджетный хетчбэк на базе Model 3. Если это действительно случится, машину будут продавать на европейском рынке.
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