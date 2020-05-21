Общество

Вести.RuВести.RuВладимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Президент подчеркнул, что единый государственный экзамен для выпускников 11 классов необходимо провести по всей стране. Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин. При этом он отметил, что сдавать экзамен будут только те, что в этом году хочет поступать в высшие учебные заведения.
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Сергей Кравцов
Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
— Сергей Кравцов, российский политикВести.Ru 14:00

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