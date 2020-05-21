Общество
Время ПрессПутин назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России озвучил дату проведения госэкзамена. ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин. Единый госэкзамен будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году.
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Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Аудитории будут предварительно дезинфицироваться.
— Сергей Кравцов, российский политикВести.Ru 14:00
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Политика
Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки
Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.
Московский Комсомолец 13:52
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Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
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RT на русском вчера в 07:55
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Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
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На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
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В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
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