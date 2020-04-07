Коронавирус

Online47.ruOnline47.ruВладимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19. По словам главы государства, сейчас главное продолжать предпринимать все меры, чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Комсомольская правда09:04
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 23:42, Ашберн
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Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.
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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
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«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
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Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
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В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
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Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США

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