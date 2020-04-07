Коронавирус
Online47.ruВладимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19. По словам главы государства, сейчас главное продолжать предпринимать все меры, чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад.
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Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Комсомольская правда09:04
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Энергетика
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев.
Общество
Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля
Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Экономика
Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода
С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб. Этот результат значительно ниже потерь предшествующих лет, и прежде всего из-за снижения активности переходной кампании.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Общество
Министр просвещения РФ прокомментировал возможную отмену ЕГЭ
Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Кино
«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»
Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Общество
У 25 граждан Китая, въехавших через Приморье, выявили коронавирус
Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено еще у 25 граждан Китая, которые вернулись на родину из Москвы через Владивосток, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции.
Авто
Опубликована таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Владельцам автомобилей с мотором до 100 л.с. не придется платить налог в Оренбургской области.
Здоровье
В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Общество
Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни
Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.
Здоровье
До 54 возросло число заболевших коронавирусом в Бурятии
В Бурятии на утро 8 апреля зарегистрировано 54 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса
Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Общество
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.