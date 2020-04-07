Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19. По словам главы государства, сейчас главное продолжать предпринимать все меры, чтобы эпидемия коронавируса пошла на спад.

Спорт день за днем

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Общество Полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию с 8 апреля Если до сих пор наказывали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Экономика Клиенты НПФ и ПФР недосчитались 2,6 млрд руб. инвестдохода С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб. Этот результат значительно ниже потерь предшествующих лет, и прежде всего из-за снижения активности переходной кампании.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 1,50% — до $33,60 за баррель.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Общество Министр просвещения РФ прокомментировал возможную отмену ЕГЭ Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить в России в 2020 году проведение единого государственного экзамена.

Общество У 25 граждан Китая, въехавших через Приморье, выявили коронавирус Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено еще у 25 граждан Китая, которые вернулись на родину из Москвы через Владивосток, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции.

Энергетика Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.

Общество Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Росавиация анонсировала вывозные рейсы из семи стран в ближайшие дни Вывозные рейсы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории могут быть сформированы в ближайшие дни, говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей вывоз россиян из иностранных государств.

Общество В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.