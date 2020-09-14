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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
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РБК

Белоруссии дадут $1,5 млрд, Навальный встает с койки. Главные новости РБК

РБК12:21
Lenta.ru

Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru11:21
Интерфакс

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

Интерфакс09:37
ТАСС

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

ТАСС10:33
Life.ru

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

Life.ru09:18
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русском09:17
РИА Новости

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

РИА Новости09:31

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Интерфакс03:17
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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