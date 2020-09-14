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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
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РИА Новости

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

РИА Новости09:31
Lenta.ru

Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru11:21
Интерфакс

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

Интерфакс09:37
ТАСС

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

ТАСС10:33
Вести.Ru

На забастовки надежды нет: белорусская оппозиция задействовала хакеров

Вести.Ru13:38
РБК

Путин дал обещание Лукашенко по кредиту на $1,5 млрд

РБК09:27
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русском09:17

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
Вечерний курьер08:10
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
RT на русском13:57
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Кабмин Украины утвердил проект бюджета на 2021 год с дефицитом 6% ВВП

"Сегодня, согласно графику подготовки проекта бюджета на 2021 год, было заседание правительства, на котором проект бюджета утвержден и передан в Верховную раду", — сказал Марченко на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
ПРАЙМ06:40

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вече05:24
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Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
ТАСС10:49
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