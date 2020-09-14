Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Смотрите также
Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального
Путин назвал голословными обвинения России в ситуации с Навальным
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Московский «Локомотив» согласовал зарплату нападающему Манджукичу
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд – итоги встречи Путина и Лукашенко
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
Подробнее о событии