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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
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Вести.Ru

На забастовки надежды нет: белорусская оппозиция задействовала хакеров

Вести.Ru13:38
РИА Новости

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

РИА Новости09:22
Интерфакс

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

Интерфакс09:37
ТАСС

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

ТАСС10:33
РБК

Путин дал обещание Лукашенко по кредиту на $1,5 млрд

РБК09:27
Lenta.ru

Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru11:21
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русском09:17

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
RT на русском13:57
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

Трудные времена: Что надо сделать Мишустину, чтобы бедность победить

Рассуждая о повышении реальных доходов населения, многие эксперты забывают, что правительство намерено добиться этого еще и за счет "обеления" той части доходов, которые сегодня находятся в тени, говорит директор ассоциации "России скии дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрии Протасовскии.
Свободная Пресса01:35
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUM15:16

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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