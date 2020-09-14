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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
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Вести.Ru

На забастовки надежды нет: белорусская оппозиция задействовала хакеров

Вести.Ruвчера в 13:38
РБК

Белоруссии дадут $1,5 млрд, Навальный встает с койки. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:21
Коммерсантъ

Путин пообещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Коммерсантъвчера в 09:05
ТАСС

Кредит на $1,5 млрд и приверженность договоренностям. Заявления Путина и Лукашенко в Сочи

ТАССвчера в 10:33
РИА Новости

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов

РИА Новостивчера в 09:22
RT на русском

Путин: Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд

RT на русскомвчера в 09:17
Интерфакс

РФ предоставит Белоруссии госкредит в $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 09:37

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
19

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT newsвчера в 06:13
20

Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста.
Газета.Ruвчера в 16:46
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
28

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Как сообщает ToDay News Ufa, Штефен Зайберт, представитель правительства Германии, не рассказал о спутнице Навального Марии Певчих, которая ранее не давала показания насчет инцидента с оппозиционером.
ToDay News Ufaвчера в 16:55
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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