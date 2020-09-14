Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
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Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прибывшим в нашу страну с визитом.В источнике
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