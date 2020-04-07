Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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