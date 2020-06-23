с чего всё началось

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

Технологии Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков. 4

Игры Анонсирована Bloodstained: Curse of the Moon 2 Авторы обещают «скорую» премьеру Кодзи Игараси и студия Inti Creates работают над Bloodstained: Curse of the Moon 2, продолжением 8-битного спин-оффа Bloodstained: Ritual of the Night. 1

Политика Лукашенко пожелал россиянам здоровья Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья. 5

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. 292

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 1,3K

Общество Семьи с детьми до 16 лет получат еще одну выплату в июле 23 июня стало известно о новых выплатах семьям с детьми. На каждого ребенка до 16 лет государство заплатит еще по 10 тысяч рублей.

Авто Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.

Общество ФПА обеспокоена поведением адвокатов по делу Ефремова Совет ФПА подготовил заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, которые комментируют уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова. 9

Гаджеты Apple продемонстрировала новый iOS 14 Очередным нововведением является интеграция специального интерфейса, который можно применять как электронный ключ для деактивации сигнализации и открытия салона авто. 242

Гаджеты Смарт-часы Huawei Mate Watch получат HarmonyOS 2.0 и будут представлены в октябре По данным источника, Huawei может представить новые смартфоны Mate 40 и новые смарт-часы в День образования КНР, который отмечается в Поднебесной 1 октября.

Политика В Москве пройдет парад Победы Знаковая дата Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса.