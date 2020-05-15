Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВладимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.
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«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Газета.Ru 09:30
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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RT на русском вчера в 03:23
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Общество

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РИА Новости 09:47
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
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Российская газета 04:11
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Происшествия

Дочь Лики Стар попала в страшную аварию в Италии

О происшествии сообщила в соцсетях сама певица. Дочь первой в СНГ женщины-рэпера Лики Стар попала в страшную дорожную аварию в Италии.
Пятый канал 09:48
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Футбол

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Здоровье

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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

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Газета.Ru 05:05
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Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

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Общество

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Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
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