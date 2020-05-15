с чего всё началось

По результатам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин сделал ряд поручений. Информация об этом появилась на официальном сайте кремля.

Экономика ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге. 268

Шоу-бизнес Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра» Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».

Политика Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие. 74

Политика Украина расширила санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС. 989

Автоспорт В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2K

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 32

Гаджеты Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь. 47

Путешествия Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.

Футбол Футбольный сезон РПЛ возобновится 21 июня РФС (Российский футбольный союз) на официальной странице в твиттере объявил о возобновлении 21 июня чемпионата России по футболу в РПЛ. 63

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 322

Хоккей НХЛ назвала Панарина главной российской звездой «Рейнджерс» Пресс-служба русскоязычного сайта НХЛ назвала форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина главной российской звездой в истории ХК.

Политика Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. 67

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 343