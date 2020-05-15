Коронавирус

Право.руПраво.руПутин утвердил новые поручения правительству

По результатам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны, которое прошло в режиме видеоконференции, Владимир Путин сделал ряд поручений. Информация об этом появилась на официальном сайте кремля.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 15:04

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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:42

Путин дал новые поручения по борьбе с COVID-19

Znak.comвчера в 16:01

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом. Помощь регионам и массовое тестирование

URA.Ruвчера в 15:59

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом в России

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Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

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Путин поручил Мишустину внести поправки по выплатам на детей

Российская газетавчера в 15:05

Путин поручил до 25 мая разработать варианты помощи гражданам из-за COVID-19

Известиявчера в 15:04
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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 14 мая в 05:41
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Шоу-бизнес

Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»

Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Политика

Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
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Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
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Гаджеты

Появились «живые» фото трёх цветов Honor X10

3DNews 06:59
Футбол

Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»

В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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Общество

В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус

В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
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Автоспорт

В Ferrari никогда не предлагали Феттелю новый контракт

В Ferrari никогда не предлагали Себастьяну Феттелю новый контракт на 2021 год, поскольку решение отказаться от его услуг было принято ещё в межсезонье, – пишет The Race.
F1news.ru 07:02
Общество

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
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Общество

В Астраханской области приступили к первому этапу снятия ограничений

Губернатор Игорь Бабушкин поручил главам муниципальных образований проследить за исполнением первого этапа введения послаблений.
ГТРК Лотос 05:17
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
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Путешествия

Блогерша описала полет из России в США во время пандемии коронавируса

Российская Instagram-блогерша с ником @sonya_neks_ в своем аккаунте рассказала о путешествии в США, которое ей удалось осуществить, несмотря на введенное из-за пандемии коронавируса ограничение на международные перелеты.
Lenta.ru 06:58
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera 14 мая в 07:11
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Футбол

Футбольный сезон РПЛ возобновится 21 июня

РФС (Российский футбольный союз) на официальной странице в твиттере объявил о возобновлении 21 июня чемпионата России по футболу в РПЛ.
Новый Век вчера в 07:08
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Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
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Хоккей

НХЛ назвала Панарина главной российской звездой «Рейнджерс»

Пресс-служба русскоязычного сайта НХЛ назвала форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина главной российской звездой в истории ХК.
ProstoProSport 01:09
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Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК вчера в 10:03
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Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
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Космос

Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Обломки первой ступени китайской ракеты-носителя Long March 5B упали на территории Кот-д'Ивуара, при этом никто не пострадал.
Российская газета 13 мая в 17:36
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Происшествия

В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной

Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
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