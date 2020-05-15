Коронавирус
Областная газетаВладимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в перечне поручений, опубликованном 15 мая на сайте Кремля.Известия15 мая в 15:04
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В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Индикатор 14 мая в 09:32
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Политика
ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 15 мая в 03:56
Технологии
Facebook объявил о запуске сервиса видеосвязи Messenger Rooms
Известия 14 мая в 17:24
Единоборства
Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Футбол
Магия Зизу. Великий гол Зидана в финале Лиги чемпионов
Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1. Позже французское издание France Football составило рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 15 мая в 02:00
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свой любимый фильм на карантине
Культуромания 14 мая в 15:11
Спорт
Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле
Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече была обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо, который находится недалеко от столицы страны Лимы, сообщает издание La Fiesta de Lima.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Армия и оружие
Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии
Два самолета с российскими военными вернулись в РФ из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом.
ФАН вчера в 07:53
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Общество
Названы два сценария восстановления объема авиаперевозок в РФ
В 2020 году авиаперевозки в России могут сократиться на 50-75% по сравнению с прошлым годом в зависимости от сценария, сообщили в Минтрансе РФ.
Ридус вчера в 14:56
Происшествия
Пожар в Лос-Анджелесе удалось потушить
Сообщается, что на тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. В ходе ликвидации возгорания пострадали 11 пожарных.
REGNUM 00:18
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле со стороны ВСУ погиб военнослужащий
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики стал жертвой обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты вчера в 20:19
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса
Известия вчера в 22:20
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 15 мая в 01:45