с чего всё началось

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке, прошедшего 11 мая, сформировал перечень поручений в связи с ситуацией с коронавирусом. Список поручений Правительству РФ и региональным властям опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин дал поручения по ситуации с коронавирусом

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