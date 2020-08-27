Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
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Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам
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Москва, 27 августа 2020, 12:51 — REGNUM Большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.В источнике
С чего всё началось
В 14:00 – Большое интервью президента РФ Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам на т\к «Россия 24»
В 14:00 на телеканале "Россия 24" состоится Большое интервью президента РФ Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам.
Вести.Ru04:19
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