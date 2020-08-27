Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам

Москва, 27 августа 2020, 12:51 — REGNUM Большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.