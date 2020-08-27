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REGNUM
REGNUM

Путин даст 27 августа большое интервью по актуальным темам

Москва, 27 августа 2020, 12:51 — REGNUM Большое интервью президента РФ Владимира Путина выйдет в эфир 27 августа на телеканале «Россия 24». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.В источнике
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Вести.Ru

В 14:00 – Большое интервью президента РФ Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам на т\к «Россия 24»

В 14:00 на телеканале "Россия 24" состоится Большое интервью президента РФ Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам.
Вести.Ru04:19
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Известия

Путин даст большое интервью по актуальным темам

Известия05:01
Вести.Ru

В 14:00 – Большое интервью президента РФ Владимира Путина Сергею Брилеву по актуальным темам на т\к «Россия 24»

Вести.Ru04:19
РИА Новости

Владимир Путин даст большое интервью по актуальным темам

РИА Новости04:54
ТАСС

«Россия-24» покажет в четверг большое интервью Владимира Путина

ТАСС04:50
РБК

«Россия 24» анонсировала большое интервью Путина

РБК04:44
Российская газета

Путин даст большое интервью по актуальным темам

Российская газета04:44
Интерфакс

Владимир Путин даст в четверг большое интервью

Интерфакс04:56

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Московский Комсомолец05:43
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