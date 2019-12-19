Но я считаю, что принимать новую Конституцию нам не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и нам еще только предстоит целиком и полностью их реализовать. Это особенно касается первой главы, она неприкосновенна. Все остальное в принципе менять можно.

Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции заявил, что Конституция должна соответствовать развитию общества. Он отметил, что менять основную часть Конституцию или создавать новый основной закон необходимости нет.

Путин рассказал о неприкосновенности в Конституции

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