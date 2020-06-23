Политика

Мойка78Мойка78Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать

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Лидер страны отметил, что самой острой проблемой после эпидемии является сокращение занятости. Он отметил, что глубину кризиса «нам только еще предстоит узнать».
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Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать

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Политика

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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