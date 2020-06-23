Лидер страны отметил, что самой острой проблемой после эпидемии является сокращение занятости. Он отметил, что глубину кризиса «нам только еще предстоит узнать».

Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать

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