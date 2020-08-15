Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

В субботу 15 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Отмечается, что во время беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая складывается как внутри страны, так и вокруг неё.