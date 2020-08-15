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Газета Metro
Газета Metro

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

В субботу 15 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Отмечается, что во время беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию, которая складывается как внутри страны, так и вокруг неё.В источнике
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РБК

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК06:52
Газета.Ru

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru07:35
Lenta.ru

Лукашенко и Путин снова поговорили

Lenta.ru06:18
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ06:19
ТАСС

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию, связанную с Белоруссией

ТАСС06:18
News.ru

Лукашенко и Путин обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

News.ru06:24
Эхо Москвы

Политолог: в сложившейся ситуации Лукашенко вынужден обратиться за помощью к Путину и в дальнейшем делить с ним власть

Эхо Москвы07:28

СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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Bloomberg: окружение Лукашенко ищет возможности бегства в Россию

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко интересовались у Кремля вариантами бегства в Россию, если произойдет отставка действующей власти.
ProUfu.ru13:10
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