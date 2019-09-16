Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Рухани проводят встречу в Анкаре

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

Российская газета07:10

Путин и Эрдоган поговорят с глазу на глаз: в Анкаре началась закрытая встреча двух президентов

Новостной фронт08:25

Роухани и Эрдоган провели двусторонние переговоры в Анкаре

ТАСС09:15

В Анкаре проходит встреча Путина с Роухани

РИА Новости10:04

Путин и Эрдоган помолчали на публике

Известия09:43

Путин прилетел в Турцию на саммит по Сирии

РБК08:10

Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре

RT на русском09:47
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Энергетика

Цена нефти Brent выросла на 13,8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на открытии торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель.
ТАСС вчера в 19:26
Авто

Skoda представила во Франкфурте внедорожную версию Superb Scout

Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
Тарантас Ньюс вчера в 03:47
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Космос

«Роскосмос» думает вернуть космонавтам оружие

Популярная механика 05:35
Хоккей

«Авангард» подписал пробный контракт с Игорем Макаровым

Хоккейный клуб «Авангард» подписал пробное соглашение с нападающим Игорем Макаровым, информирует официальный сайт команды.
Чемпионат 04:01
Политика

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru 10:07
Футбол

Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»

Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 10:52
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв

Российская газета 08:06
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Газета.Ru 10:23
Политика

Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

Жертвами тяжелого заболевания уже стали два человека. В Ростовской области — массовое заболевание лихорадкой Западного Нила.
Пятый канал 13 сентября в 23:34
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Шоу-бизнес

Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале

Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Шоу-бизнес

Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»

Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
Футбол

Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме

Бомбардир.ру 10:39
Кино

Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк

Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Общество

Москвич выиграл в «Гослото» более 286 миллионов рублей

Жителю российской столицы улыбнулась удача. Накануне москвич выиграл в лотерею «Гослото 4 из 20» суперприз в размере 286 147 104 рублей.
МИР 24 09:27
Происшествия

В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек

У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека.
Московский Комсомолец 03:51
Космос

Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Общество

В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Политика

Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась

Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
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