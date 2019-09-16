Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.

Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре

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