Гранит науки: Древнейший пример зимней спячки обнаружили палеонтологи

Ископаемые листозавры – древнейший пример состояния спячки у животных, и он свидетельствует о том, что состояние оцепенения и ему подобные, временно снижающие скорость метаболизма для того, чтобы пережить ненастный сезон, возникли у позвоночных до появления на Земле млекопитающих и динозавров.