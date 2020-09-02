Владимир Путин может выступить перед Генассамблеей ООН 22 сентября
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Москва, 2 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин может стать одним из выступающих на 75-й Генеральном ассамблее ООН, видео с его заявлением запланировано на 22 сентября. Соответствующее сообщение, как передает РИА Новости, поступило со стороны организации.В источнике
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Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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