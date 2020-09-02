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Владимир Путин может выступить перед Генассамблеей ООН 22 сентября

Москва, 2 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин может стать одним из выступающих на 75-й Генеральном ассамблее ООН, видео с его заявлением запланировано на 22 сентября. Соответствующее сообщение, как передает РИА Новости, поступило со стороны организации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
РБК

Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

РБК01:16
РИА Новости

На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России

РИА Новости00:17
Московский Комсомолец

В Генассамблее ООН запланировали выступление Путина онлайн

Московский Комсомолец22:23
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

ТАСС21:52
Lenta.ru

Путин выступит в ООН

Lenta.ru21:18
Взгляд.ру

Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

Взгляд.ру20:59
Коммерсантъ

Выступление Путина на Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

Коммерсантъ20:58

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