Здоровье
КоммерсантъКак Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть
Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
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Владимир Путин: 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения
Комсомольская правдавчера в 10:16
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Технологии
Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
RT на русском 04:07
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
РИА Новости 04:09
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Общество
Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям
Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
IrkutskMedia 29 октября в 09:05
Происшествия
Водителя без головы нашли в машине в Воронеже
Блокнот Воронеж вчера в 12:03
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
Авто
Начались продажи обновленной Hyundai Solaris
В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
Тарантас Ньюс 30 октября в 04:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Футбол
«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
Inc-news.ru вчера в 14:32
Происшествия
Детский сад в Нарьян-Маре закроют из-за убийства ребенка
Двери детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором вчера во время «тихого часа» убили маленького ребенка, останутся закрытыми для посещения в пятницу.
Мосмонитор 00:29
Общество
Посольство Израиля в Казахстане возобновило свою работу
Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.
REGNUM 03:07
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
ТАСС вчера в 03:10
Экономика
Госдума займется решением проблем ипотечных квартир с детскими долями
Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
ФедералПресс 03:58
Гаджеты
В Сети появились первые снимки новой «раскладушки» Motorola RAZR
В Сеть попали первые фотографии складного телефона Motorola RAZR.
МИР 24 03:38
Шоу-бизнес
Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом
Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.
Телепрограмма 30 октября в 04:02
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 30 октября в 19:44
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру вчера в 05:27
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17