Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъКак Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть

Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть 31 октября президент России Владимир Путин перед заседанием президиума Госсовета в Светлогорске Калининградской области встретился с неравнодушной общественностью, которая не чужда проблем отечественного здравоохранения.
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Глава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов

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Как Владимир Путин в Светлогорске объяснял врачам, как им быть

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Эксперт: Путин указал регионам, что оптимизацию в медицине надо ориентировать на людей

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Московский Комсомолецвчера в 12:08

Главный докладчик Госсовета рассказал о разговоре Путина с 50 губернаторами. Встреча проходила в закрытом режиме

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Владимир Путин: 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения

Комсомольская правдавчера в 10:16
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Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году

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В Подмосковье горит склад с древесиной

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Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции — с целями, близкими российскому Центробанку.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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Украина отказалась платить за восстановление Донбасса

Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Изменения с 1 ноября не понравятся многим водителям

Изменения, которые ждут автомобилистов с 1 ноября не понравятся многим водителям.
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Водителя без головы нашли в машине в Воронеже

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Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

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Начались продажи обновленной Hyundai Solaris

В Китае начались продажи нового поколения Hyundai Verna. Эту модель на нашем рынке мы знаем как Solaris.
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Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
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«Спартак» встретится с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В четвертьфинале «Спартак» встретится с ЦСКА.
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Детский сад в Нарьян-Маре закроют из-за убийства ребенка

Двери детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором вчера во время «тихого часа» убили маленького ребенка, останутся закрытыми для посещения в пятницу.
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Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.
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Экономика

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
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Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые смогут решить вопрос с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье.
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В Сети появились первые снимки новой «раскладушки» Motorola RAZR

В Сеть попали первые фотографии складного телефона Motorola RAZR.
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Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом

Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре.
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NASA поделилось планами лунных миссий

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