Политика

NewInformNewInformВладимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию

В 12:00 по московскому времени в Гостином дворе началось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе мероприятия российский лидер расскажет, какие задачи будут стоять перед страной, а также с какими вызовами ей предстоит столкнуться и к чему нужно прийти.
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с чего всё началось
На оглашение президентского послания Федеральному собранию в центральный выставочный зал «Манеж» пригласили около 1,3 тыс. человек, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 17:45

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Послание Путина Федеральному собранию: прямая трансляция

МИР 2403:58

Видеотрансляция: Путин выступает с Посланием Федеральному Собранию

Российская газета04:00

Путин огласит Послание Федеральному Собранию 15 января в Манеже

Грани12 января в 14:13

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

РИА Новостивчера в 16:20

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

ТАССвчера в 16:01

Владимир Путин сам готовит текст Послания 2020

Известия Мордовии13 января в 03:49

Началось ежегодное послание президента РФ к Федеральному собранию

REGNUM04:09
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Bookmaker-ratings.ru 05:00
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
ТАСС 13 января в 11:25
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Путин: Практика социальных контрактов будет расширена

Механизм социальных контрактов будет внедрен во всех субъектах РФ к 2021 году, заявил президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Don24 04:53
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Хоккей

«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

РИА Новости вчера в 06:50
Общество

Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
KrasnodarMedia 04:35
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Общество

Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Здоровье

Ковитиди высоко оценила предложения Путина по поддержке семьи, детей и образования

Большое внимание уделено качеству школьного образования и оплате труда учителей, обратила внимание член Совфеда.
ФАН 05:05
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Кино

«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате

Интерфакс 12 января в 14:51
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Киберспорт

В PUBG скоро появится новая карта

Игромания.ру 06:06
Политика

Губернатор Алексей Дюмин прокомментировал Послание Владимира Путина

Сегодня президент РФ Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ.
Тульские Известия 05:55
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Экономика

Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства

Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Известия 05:16
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Футбол

Тедеско: после отпуска удивил Айртон

Удивил Айртон, не ожидали мы, что он вернётся блондином.
Чемпионат 06:06
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру 13 января в 10:02
Политика

Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ

Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
iReactor 05:07
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Ведомости 05:18
Финансы

Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
Энергетика

В «Транснефти» исключили прекращение транзита топлива через Белоруссию

Глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что у России есть возможность перераспределить транзитные потоки нефти, идущие в Европу через Белоруссию, однако прекращение транзита исключено.
Аргументы и Факты 05:34
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