Общество
Российская газетаВладимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала эпидемии коронавируса с участием главы государства.
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Космос
Источник токсичного бензола начали искать в российском модуле на МКС
Российская газета 10 июня в 22:32
Армия и оружие
Конфликт в Ливии выходит на новый военный уровень
Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.
Discover24 13:19
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб.
Ведомости 16:23
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 10 июня в 04:50
Политика
Путин присвоил официальному представителю СК звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю Следственного комитета (СК) РФ Светлане Петренко звание генерал-майора юстиции.
Rambler News Service вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru 12:54
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента.
Российская газета 16:13
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Политика
Трамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 16:59
Общество
В ФОМС рассказали о порядке госпитализации при коронавирусе
В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказали, при каких условиях больного коронавирусом отправляют на стационарное лечение.
News.ru 09:17
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
Paparazzi.ru 15:06
Технологии
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях
Astera 10 июня в 09:43
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15