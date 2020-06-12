Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала эпидемии коронавируса с участием главы государства.

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