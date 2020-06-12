Общество
Российская газетаВладимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала эпидемии коронавируса с участием главы государства.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой
Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Игры
На презентации Sony анонсирована Hitman III
Игромания.ру вчера в 16:46
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Футбол
Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro
Газета.Ru 06:36
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не собирается принимать финансовую помощь от артиста, если такая помощь будет предложена.
Rambler News Service вчера в 12:50
Общество
Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому
Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
Газета.Ru 04:53
Футбол
«Лейпциг» может заменить Вернера форвардом «Зальцбурга»
«Лейпциг» рассматривает нападающего «Зальцбурга» Хван Хи Чхана в качестве потенциальной замены Тимо Вернеру, который близок к тому, чтобы покинуть команду, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 08:16
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Советский спорт 04:43
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Культура
GOG разыгрывает коллекционную GeForce RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
Магазин GOG устроил конкурс талантов, победитель которого получит очень крутой, нужный и ценный приз — стилизованную под Cyberpunk 2077 видеокарту GeForce RTX 2080 Ti.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Игры
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
REGNUM вчера в 17:50
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Звезда «Глухаря» рассказала о нападении в супермаркете
РИА Новости 07:20
Происшествия
В Кузбассе проверят пансионаты для пожилых из-за вспышек коронавируса
Прокуратура Кемеровской области проверит пансионаты для пожилых людей из-за трех случаев массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 07:18
Футбол
Матч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт при участии зрителей
Матч «Урал» ‒ «Рубин» пройдёт 20 июня на «Екатеринбург Арене». Встречу смогут посетить около 3 500 любителей футбола.
Областная газета 07:17
Происшествия
Стерненко заявил, что прокуратура хочет посадить его под домашний арест
Активист Сергей Стерненко после допроса в СБУ 11 июня заявил, что Офис генпрокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте как мере пресечения для него.
Украина.ру вчера в 08:43
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Наука
Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Политика
Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, с Днем России.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11