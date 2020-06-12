Политика
Российская газетаВладимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала эпидемии коронавируса с участием главы государства.
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Армия и оружие
США продолжат выводить военных из Ирака
«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру вчера в 16:24
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 10:13
Энергетика
Цена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель
Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 08:26
Наука
На рынках Вьетнама обнаружили «скрытые резервуары» коронавирусов
Коронавирусная инфекция поражает не только людей, но и большинство млекопитающих.
ToDay News Ufa 05:39
Футбол
«Сочи» начал продажу билетов на матч с «Ростовом». Минимальная цена — 800 рублей
«Сочи» объявил о начале продажи билетов матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». Минимальная стоимость билета составляет 800 рублей.
Матч ТВ 08:37
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости 10 июня в 16:15
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village — восьмую часть игры
Bookmaker-ratings.ru 03:52
Происшествия
В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Происшествия
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью.
РИА Новости 08:32
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
Вирусолог Андреа Крисанти заявил, что возможная вторая волна пандемии коронавируса может произойти зимой.
Известия 00:40
Политика
Песков сравнил свою работу с работой сапера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его работа "чуть-чуть как у сапера: ошибаешься один раз".
РИА Новости 08:30
Технологии
Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Политика
Трамп решил прижать санкциями Международный уголовный суд
Президент США Дональд Трамп в четверг, 11 июня подписал указ, позволяющий Госдепартаменту и министерству финансов вводить санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС).
Труд вчера в 14:48
Единоборства
Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC на «Бойцовском острове» в июле
Sport24.ru вчера в 13:27
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 08:42
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Футбол
Семин рассказал о срыве перехода Дзюбы в «Локомотив»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что руководство клуба не одобрило переход Артема Дзюбы.
Российская газета 09:37
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
ВладТайм 09:51