Политика

Российская газетаРоссийская газетаВладимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая такая церемония с начала эпидемии коронавируса с участием главы государства.
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