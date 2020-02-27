Политика
Эхо МосквыВладимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
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Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет
Газета.Ruвчера в 11:32
Путин наградил сенатора от Чечни Геремеева в день пятилетия со дня убийства Немцова
Новая газетавчера в 14:57
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Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Общество
Закончены съемки мистического триллера «Кольская сверхглубокая»
Неоценимую поддержку в процессе подготовки к съемкам создателям фильма оказали люди, работавшие на скважине, а также жители города Заполярный, близ которого находится объект.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом
Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал про разногласия с Екатериной Гордон
Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал про конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
Армия и оружие
Турция обсудит с НАТО гибель своих военных в Идлибе
Турция сегодня, 28 февраля, начнет консультации с НАТО после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Игры
В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3
В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Армия и оружие
США: Гиперзвуковые ракеты РФ ставят Пентагон в безвыходное положение
Развитие Россией гиперзвуковых ракет большой дальности является вызовом для Вашингтона и ставит американские вооруженные силы в безвыходное положение.
Общество
В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Общество
Как развивается ситуация с распространением коронавируса
Как выяснили специалисты, заразиться коронавирусом 2019-nCoV можно не только воздушно-капельным путём, но и рядом других способов, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
Общество
Совет директоров РЖД двинется составом
Неизвестно, сохранит ли место в совете директоров ОАО РЖД Максим Акимов, который 4 февраля возглавил «Почту России», и сменит ли его на посту председателя новый куратор транспорта — первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Мишустин исключил Силуанова из важного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава экономического совета СНГ главу Минфина Антона Силуанова.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси
В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Литве
Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.