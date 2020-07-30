Политика
КоммерсантъВладимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Предприятие остановлено в 2010 году, с тех пор власти региона безрезультатно пытались добиться финансирования на ликвидацию последствий его деятельности. Теперь к работам будут привлечены войска химической защиты Минобороны, а Росгвардия возьмет промплощадку «Усольехимпрома» под охрану.
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Гаджеты
Появилась информация о трех новых смартфонах Nokia
Третий аппарат выйдет под названием Nokia 7.3. По словам источника, смартфон будет представлен в двух вариантах: с поддержкой сети 4G и 5G.
ИА Красная Весна 16:44
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news 14:52
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
Студия Pixar летом 2021 года покажет свой новый проект — полнометражный мультфильм «Лука» от режиссера Энрико Касароса.
Слово и Дело 09:49
Футбол
Видаль: «„Барселона“ должна определиться, останется ли Сетьен»
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль порассуждал о ситуации в клубе и будущем главного тренера команды Кике Сетьена.
Sport24.ru вчера в 11:34
Здоровье
В Волгодонске ухудшилась ситуация с коронавирусом
В Волгодонске в ковидном госпитале, рассчитанном на 150 койко-мест, в настоящее время находится 90 человек с подтвержденным коронавирусом.
Городской репортер 10:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова замечены в элитном роддоме
Очевидцы со съемочной площадки рассказывают, что однажды Шепелев привёл на передачу свою сожительницу Екатерину Тулупову, а также сына от Жанны Фриске Платона.
Bimru.ru 09:21
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Происшествия
31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей.
Газета.Ru 06:10
Политика
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником
Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать Курбан-байрам, Хануку и Пасху государственными праздниками, сообщает пресс-служба главы государства.
Газета.Ru 15:23
Экономика
PayPal перестанет обслуживать внутренние переводы по России
Сервис для платежей PayPal с 31 прекратит производить внутренние переводы по Российской Федерации.
ФедералПресс вчера в 00:58
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о приходе в Россию новых штаммов гриппа
С наступлением осени Россия столкнется с приходом новых штаммов гриппа.
BFM.ru вчера в 09:19
Происшествия
Они не хотели сдавать Сабадаша. К экс-банкирам «Таврического» прилетели из прошлого
Есть уже и обыски, и наручники. Теперь им решать, давать ли показания на опального Сабадаша.
47 новостей 11:57
Путешествия
В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.
РБК 17:18
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия 12:17
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Автоспорт
Джордж Расселл: Наше отставание вновь увеличится
На пресс-конференции в Сильверстоуне Джорджа Расселла спросили, действительно ли машина Williams лучше справляется с квалификациями, чем с гонками, за счёт режима повышенной мощности силовой установки.
F1news.ru 10:08
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru 14:22
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
ГЛАС.RU 00:39
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперативного штаба.
RT на русском 16:07
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23