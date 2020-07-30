В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары. Емкости оставлены в зданиях цехов и вспомогательных помещениях. Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами.

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