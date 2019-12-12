Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля. Ранее глава государства подписал указ об отставке Александра Левинталя, передает РИА Биробиджан.

Политика Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.

Политика ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО «В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.

Авто Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Футбол Определились все участники плей-офф Лиги Европы Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.

Политика Зеленский высказался за изменение Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

Экономика Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера» Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Киберспорт Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.

Политика Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.