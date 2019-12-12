Политика

РИА БиробиджанРИА БиробиджанВладимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО

Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля. Ранее глава государства подписал указ об отставке Александра Левинталя, передает РИА Биробиджан.
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Дмитрий Песков
Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна временным исполняющим обязанности руководителя Еврейской Автономной области, а Игоря Кобзева - врио губернатора Иркутской области.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Армения 10:34

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