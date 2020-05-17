Новые технологии станут базой для развития России, без них обеспечить будущее страны невозможно.

с чего всё началось

Общество Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. 166

Политика Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России Bloomberg во второй раз поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после того, как заголовок раскритиковали в российском Министерстве иностранных дел. 728

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 87

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 756

Происшествия В США расстреляли участников поминальной службы Тринадцать человек были ранены в ходе стрельбы на поминальной службе в американском городе Богалуса (штат Луизиана). 3

Происшествия В Усинске число инфицированных коронавирусом достигло 83 человек На 17 мая в Усинске зарегистрировано 83 инфицированных COVID-19.

Политика Израильский парламент утвердил состав нового правительства Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.

Политика Власти Украины ввели санкции против Эрмитажа и МГУ Власти Украины ввели санкции в отношении российских музеев и вузов, в том числе Эрмитажа и МГУ имени М.В. Ломоносова. 1,3K

Общество Вузы России поддержали предложение не повышать стоимость обучения Москва, 17 мая 2020, 12:12 — REGNUM Подавляющее большинство российских вузов поддержали идею сохранить стоимость обучения на уровне 2019 года, заявил 17 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Общество Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров "Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении. 1

Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона названы По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти. 49

Общество В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times. 1,1K

Футбол Федун рассказал о своем самочувствии Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, который заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии, передает ТАСС.

Происшествия В Краснодарском крае выявлено 95 новых носителей SARS-CoV-2 Краснодар, 17 мая 2020, 11:56 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая. 764

Общество Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1". 3K

Общество Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться. 414

Экономика В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 23

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,1K

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 945

Политика Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.