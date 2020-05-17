Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.

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Общество В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом. 149

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