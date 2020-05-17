Политика

ИзвестияИзвестияВладимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
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с чего всё началось

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.
ТАСС Наука 07:21

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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Известия15:17

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Lenta.ru07:31

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

РБК08:56

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Российская газета07:57

Путин назвал условие сохранения российской цивилизации

РИА Новости09:50

Путин: будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий

ТАСС Наука 07:21

Россия должна делать упор на технологии, если хочет сохранить цивилизацию

Вести.Ru07:00
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
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Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

РБК 14:24
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом

В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК 15:09
Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
97
Общество

Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки

Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
4
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Здоровье

Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
Lenta.ru 12:50
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Общество

В Ростовской области не разрешили открыться парикмахерским и магазинам

Власти Ростовской области пока не разрешили открыться парикмахерским, химчисткам, магазинам непродовольственных товаров и автосалонам, а также не дали добро на занятия спортом.
1rnd.ru 13:00
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
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Футбол

Россия разрешила иностранным спортсменам и тренерам вернуться в страну

Российское правительство позволило иностранным спортсменам и представителям тренерских штабов вернуться в Россию.
Vprognoze.ru 04:56
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Гаджеты

Компания «Google» сделает дешевле свои смартфоны

Дополнительно, кроме «старой» платформы, компания решили не оснащать Pixel 5 функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli.
ГЛАС.RU 12:38
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников во время пандемии коронавируса

Даже в условиях самоизоляции гипертоникам необходимо обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры, — отметил эксперт в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
News.ru 08:23
12
Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
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Общество

Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии

Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
Невские Новости 08:08
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Единоборства

Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Чемпионат 00:40
Общество

Правительство изменило порядок выплат лечащим коронавирус медикам

Правительство России изменило порядок федеральных стимулирующих выплат медработникам, лечащим пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 09:57
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes «30 до 30»

VSE42.RU 04:28
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Игры

Игру GTA V начали раздавать бесплатно на Epic Games Store

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:29
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Гаджеты

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
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Авто

За первую половину мая 10 брендов изменили цены на автомобили

Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня 01:06
10
Общество

В лесу Нижегородской области нашли свалку вакцин от гриппа

Партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области, по данному факту проводится проверка.
Известия 11:29
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Политика

Обама обвинил власти США в неумелом руководстве страной

Ситуация с распространением коронавируса в стране показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает.
Известия вчера в 23:12
10
Здоровье

Последствия бессимптомного течения коронавируса назвал невролог

Последствия бессимптомного течения коронавирусной инфекции назвал врач-невролог.
Evo-rus.com 04:47
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Общество

Медики в Бельгии устроили «коридор позора» для премьер-министра страны

Персонал одной из больниц в Бельгии устроил так называемый «коридор позора» премьер-министру королевства Софи Вильмес.
Известия 12:25
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Шоу-бизнес

Слухи об увольнении Эмбер Херд из «Аквамена 2» оказались фейком

Экономика сегодня 14:16
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«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля

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