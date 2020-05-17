Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.

с чего всё началось

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.

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