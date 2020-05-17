Политика
РИА НовостиВладимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить5,8K
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии.ТАСС Наука 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Политика
Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп рассказал о снижении количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Вечерняя Москва 19:58
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Технологии
Самосвалы-роботы используют 5G
Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомости 17:06
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Политика
Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум
Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
Авто
Dyson показал электромобиль для конкуренции с Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 13:44
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей
Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru 19:38
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости 10:40
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
Космос
Если бы ракеты были прозрачными: видео
Слева направо: Сатурн V - сверхтяжелый аппарат из США, используемый НАСА между 1967 и 1973; Космический челнок НАСА, завершивший работу в 2011 году; Falcon Heavy - сверхтяжелое транспортное средство от SpaceX; Космическая стартовая система SLS - будущая ракета НАСА - космический "лифт", создана в 2011 году.
Популярная механика 15 мая в 08:17
Авто
Новинку Porsche рассекретили на официальных фото накануне дебюта
Больше сведений относительно технических особенностей и динамических показателей, а ещё стоимость новинки для разных рынков немецкий бренд обнародует во время официального показа 18 мая.
CarsWeek.ru 08:43
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Гаджеты
Segway Ninebot представила футуристичный электросамокат Air T15
Компания Segway Ninebot объявила о старте предварительных заказов на футуристичный электросамокат Air T15.
Хайтек+ 07:58
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru 14:32
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:20
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета.
Piter.tv вчера в 05:59
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» из России
Россия создает нового "морского монстра" - экраноплан А-050, пишет американское издание We Are the Mighty.
РИА Новости 18:48
Происшествия
Водолазы нашли тело мужчины, пропавшего на Бурейском водохранилище
Сегодня в 15:00 водолазами областного поисково-спасательного отряда было обнаружено тело мужчины в Бурейском водохранилище, сообщил в инстаграм-аккаунте амурский центр ГЗ и ПБ.
АСН24 04:20
Общество
Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08