Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
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«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.В источнике
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