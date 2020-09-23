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Замана
Замана

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.В источнике
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Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ru08:18
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

Ведомости08:12
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газета07:12
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ru07:52
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газета07:27
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.ру07:14
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБК08:01

Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую ГЭС из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале, превысившего критическую отметку, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости09:52
18

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
RT на русском15:26
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service05:01
13

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфакс14:03
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