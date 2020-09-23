Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
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Президент подчеркнул — задача восстановления занятости в следующем году перед Правительством уже поставлена, нужно помочь людям вернутся к нормальному труду. Также Владимир Путин предложил шире использовать инструменты государственно-частного партнерства.В источнике
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