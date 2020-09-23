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Вести Татарстан
Вести Татарстан

Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Президент подчеркнул — задача восстановления занятости в следующем году перед Правительством уже поставлена, нужно помочь людям вернутся к нормальному труду. Также Владимир Путин предложил шире использовать инструменты государственно-частного партнерства.В источнике
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Газета.Ru

Путин счел недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Газета.Ruвчера в 08:18
Парламентская газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы, заявил президент

Парламентская газетавчера в 07:27
РБК

Путин назвал зарплаты ниже МРОТ антиконституционными

РБКвчера в 08:01
Lenta.ru

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 07:52
Ведомости

Путин заявил о недопустимости зарплат ниже МРОТа

Ведомостивчера в 08:12
Взгляд.ру

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

Взгляд.рувчера в 07:14
Независимая газета

Зарплаты ниже МРОТ недопустимы - Путин

Независимая газетавчера в 07:12

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане
Коммерсантъвчера в 05:54
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
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Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»

Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия22 сентября в 07:07

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live24вчера в 05:35
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В 2027 году Россия и NASA начнут искать жизнь на Венере

Россия и американское космическое агентство NASA в 2027 году могут запустить программу «Венера-Д», целью которой станет масштабное изучение второй планеты в Солнечной системе в рамках поиска возможной жизни.
OAnews21 сентября в 03:59
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

В «сториз» инстаграма команды Тутберидзе опубликовано сообщение супруги Плющенко Яны Рудковской из личной переписки с Загитовой: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже».
Советский спорт22 сентября в 16:40
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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