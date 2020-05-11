Семьям без прав на материнский капитал будет установлена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей, начиная с апреля. Также с 1 июня будет осуществляться единоразовая выплата на каждого ребёнка - с 3 до 15 лет включительно (10 тысяч рублей).

с чего всё началось

Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать.

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