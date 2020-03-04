Экономика
СтерлеградВладимир Путин назвал причину снижения доходов россиян
Причина падения доходов россиян и роста бедности обусловлена объективными обстоятельствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко о личной ответственности за происходящее в стране, сообщила Лента.ру.
Читать в источнике
Оценить
Есть и объективные обстоятельства, понимаете? Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке? Избавление страны от зависимости от цен на нефть требует времени. Это не сделаешь одним щелчком пальцев.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Кремле
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Игры
Final Fantasy VII Remake полностью готов к запуску
Политика
Правительство Украины отправлено в отставку
Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку, что означает отставку всего правительства.
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 260
По меньшей мере 261 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: ученые сообщили хорошую новость для курильщиков
Ученые обследовали зараженных коронавирусом в Ухане и пришли к выводу, что из 140 пациентов только двое курили — это 1,4% от числа всех обследуемых.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Китайские партнеры AMD готовят к выходу видеокарту Radeon RX 590 GME
Вскоре на прилавках магазинов должна появиться упрощенная версия ускорителя Radeon RX 590, которая кроме нового индекса GME получила также уменьшенные частоты и, как следствие, сниженное энергопотребление.
Общество
Салют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал активистов, которые решили устроить в Екатеринбурге праздничный салют в честь дня смерти лидера СССР Иосифа Сталина.
Наука
Неразрушающее измерение кубита в квантовой точке провели физики
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина
В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией
Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Экономика
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
Политика
Асад назвал условие для восстановления отношений с Турцией
Сирийские власти готовы восстановить отношения с Турцией, если президент Реджеп Тайип Эрдоган прекратит поддержку террористов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" президент Башар Асад.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В 2015–2019 годах правительство предоставило около 100 налоговых льгот, из-за которых бюджет недосчитался более 1 трлн руб. в 2019 году.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Кино
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать паспорта России и Кипра
Олег Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.