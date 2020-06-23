Обстановка с распространением эпидемии коронавируса в Югре остается сложной: об этом заявил в своем телеобращении президент России Владимир Путин.

Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Югре сложной

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