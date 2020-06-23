Коронавирус
ИА СИА-ПрессВладимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Югре сложной
Обстановка с распространением эпидемии коронавируса в Югре остается сложной: об этом заявил в своем телеобращении президент России Владимир Путин.
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Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия 09:07
Общество
Какие ограничения оставил в силе губернатор Самарской области
Стали известны детали постановления от 23 июня за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
КТВ-Луч 13:59
Общество
Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 10:24
Политика
Путин поблагодарил Мирзиёева за приезд на Парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Москву, чтобы 24 июня принять участие в Параде Победы на Красной площади в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Life.ru 12:43
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Технологии
Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире
Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
News.ru 05:19
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Здоровье
На Кубани коронавирусом за сутки заболели восемь детей
Среди заболевших 40 женщин и 20 мужчин, в том числе заболели восемь детей.
Кубань 24 04:04
Политика
МИД Турции ответил Макрону на слова об «опасной игре» в Ливии
Турецкий МИД ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:38
Наука
Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции
Evo-rus.com вчера в 11:50
Футбол
Прядкин: «„Уфа“ действовала чётко по регламенту»
Клуб действовал строго по протоколу и своевременно информировал местный Роспотребнадзор - Клуб принял все необходимые меры по изоляции члена "Уфы".
Евро-футбол.ру 13:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Политика
Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Финансы
Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет
Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
RT на русском 13:47
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края
Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
Российская газета 13:51
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00