Политика
Мурманский вестникВладимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение
Как сообщает ТАСС, в этом году президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение.
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Кино
Назван новый лидер команды Мстителей в фильмах Marvel
Следующим лидером новой команды Мстителей в экранизациях комиксов Marvel станет Капитан Марвел.
Kinonews.ru 16:57
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в небольших кафе в жилых домах
Документ предусматривает запрет на торговлю алкоголем в кафе, ресторанах и барах в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания такого заведения не превышает 20 кв. метров.
Говорит Москва вчера в 07:55
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ вчера в 10:26
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
На снимке видно, что герцогиня сассекская со своим супругом гуляют в обычных брюках и футболке.
Слово и Дело 13:36
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец вчера в 16:11
Здоровье
Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заражений жителей РФ COVID-19, вероятно, придется на лето. Такой прогноз дал специалист по инфекционным заболеваниям Николай Малышев.
Росбалт 18:04
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Политика
Канада и США продлят закрытие границы на 30 дней
Власти США и Канады решили продлить ограничения на пересечение наземной границы еще на тридцать дней.
Страна Советов on-line 13:26
Игры
Разработчики GTA стали меньше работать
По словам топ-менеджера Rockstar Дженнифер Колбе, руководство компании полностью переосмыслило подход к планированию сроков разработки новых проектов.
Evo-rus.com 16 апреля в 03:56
Авто
21-ю «Волгу» продают за 3,7 млн. Таких в мире всего пять
Напомним, что ГАЗ-21 «Волга» выпускалась с 1956 года и отправлялась на экспорт во многие страны.
За рулем 15:15
Экономика
Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости 15 апреля в 18:25
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о российских тест-системах
Разработанные российским научным центром "Вектор" системы на выявление коронавируса во многом превосходят зарубежные аналоги, заявили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 08:59
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
В целом эксперты уверены, введенные в России меры по борьбе с коронавирусом адекватны.
Известия 19:35
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 16 апреля в 13:40
Религия
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru 19:19
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Игры
Ремастер Crysis выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
Общество
Коронавирус выявили у 668 моряков авианосца «Шарль де Голль»
В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль».
Независимая газета 16 апреля в 02:20