Как сообщает ТАСС, в этом году президент России Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение.

Владимир Путин не пойдет на пасхальное богослужение

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