с чего всё началось

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В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии. В Кремле прокомментировали данную ситуацию.

Путин не поздравил с праздниками лидеров Украины и Грузии

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