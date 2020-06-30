Политика
РИА НовостиВладимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
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Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСобака.ru 05:54
с чего всё началось
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.РИА Новости05:40
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Путин может выступить с обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию
Государственные Вести27 июня в 07:36
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В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
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Транспорт
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Общество
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Наука
В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения
ИнфоСМИ вчера в 06:45
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В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК вчера в 07:59
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Российская газета 05:44
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
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Известия 06:37
Общество
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
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Продажи автомобилей на российском рынке выросли до предкарантинного уровня.
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Газета.Ru 06:27
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Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку
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Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
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РБК 05:57