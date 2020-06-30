Политика

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
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Дмитрий Песков
Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельСобака.ru 05:54
с чего всё началось

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Путин выступил с новым обращением к россиянам

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