Коронавирус
Наша Газета (г. Екатеринбург)Путин объявил нерабочую неделю по всей России
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации сегодня, 25 марта, объявил всю следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что лучше в этом время всем сидеть дома.
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Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого. И то, что происходит во многих странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим.
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В Кремле ответили на вопрос Лайфа, уйдёт ли Путин на выходные из-за коронавируса
Life.ruвчера в 09:49
Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 25 марта 2020: прямая онлайн-трансляция
Комсомольская правдавчера в 09:48
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов
Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе
В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Авто
Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион
Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
Политика
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет
Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Происшествия
В Магадане бездомная собака напала на девочку
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Политика
СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20
Китай и США согласились отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе подготовительных обсуждений перед саммитом G20, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с переговорами.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом
В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны
Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Гаджеты
Apple неожиданно обновила старые iPhone и iPad
Вместе с обновлениями для текущих мобильных операционных систем Apple неожиданно выпустила ряд новых прошивок для старых устройств.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.