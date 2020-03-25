Коронавирус

Наша Газета (г. Екатеринбург)Наша Газета (г. Екатеринбург)Путин объявил нерабочую неделю по всей России

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации сегодня, 25 марта, объявил всю следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что лучше в этом время всем сидеть дома.
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Владимир Путин
Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого. И то, что происходит во многих странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим.
— Владимир ПутинПетербургский формат вчера в 10:06

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