Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Это может коснуться каждого. И то, что происходит во многих странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к нации сегодня, 25 марта, объявил всю следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что лучше в этом время всем сидеть дома.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Здоровье Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Общество Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.

Политика Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.

Политика СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20 Китай и США согласились отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе подготовительных обсуждений перед саммитом G20, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с переговорами.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Здоровье Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.

Общество В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.

Гаджеты Apple неожиданно обновила старые iPhone и iPad Вместе с обновлениями для текущих мобильных операционных систем Apple неожиданно выпустила ряд новых прошивок для старых устройств.