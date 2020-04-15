Экономика
Утро.ruВладимир Путин обратился к народу перед совещанием
Напомним, что предыдущее выступление президента РФ было посвящено распространяющейся по стране пандемии. Путин объявил карантин, который продлится до 30 апреля, попросил россиян запастись терпением и мужеством, соблюдать самоизоляцию.
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Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Энергетика
Цена нефти Brent теряет более 8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 8,18% к уровню закрытия предыдущих торгов, торгуется на уровне $27,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:10 мск.
ТАСС 11:26
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Транспорт
Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси
Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями.
Lenta.ru 10:50
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Футбол
Появились фото новой домашней формы «Ливерпуля»
Портал Footy Headlines опубликовал изображение домашней формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21.
Чемпионат 11:03
Армия и оружие
В НАТО заявили о дальнейшем «сдерживании» России
Министры обороны стран-членов НАТО готовятся к видеоконференции, на которой обсудят не только использование вооруженных сил в борьбе с пандемией COVID-19, но и дальнейшее «сдерживание» России, сообщает ТАСС.
Рамблер 01:24
Игры
Моддер выпустил графическое дополнение для «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» с текстурами высокого разрешения
CyberSport.ru 02:55
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом
Работа заключается в том, чтобы выполнять ту часть решений оперативного штаба, принятых в межведомственном формате по прямому поручению президента России Владимира Путина, которая касается нашего участия в вывозе российских граждан из-за рубежа и оказания материальной помощи тем из них, кто лишился средств к проживанию, существованию за границей.
Коммерсантъ 12:00
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Экономика
Мэрия Москвы ослабила налоговый режим
Власти города анонсировали новые меры поддержки пострадавших предпринимателей Мэрия Москвы пообещала кинотеатральным сетям, отельерам, организациям дополнительного образования, компаниям, занимающимся организацией санаторно-курортного лечения, а также операторам выставок и конференций дать отсрочку до конца текущего года на уплату авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество.
Коммерсантъ 10:16
Шоу-бизнес
Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой
Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
Происшествия
В Балаково автобус насмерть сбил велосипедистку
Как сообщает ГИБДД Саратовской области, по предварительной информации, около 17:50 автобус сбил женщину на велосипеде.
ProBalakovo 12:02
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
США показали возможности F-35 перед военными РФ в Сирии
Международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовали снимки испытаний истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Военное дело вчера в 06:55
Общество
Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM вчера в 10:41
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил на своей странице в социальной сети, что вылечился от коронавируса.
МИР 24 01:23
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 07:13
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Футбол
Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма
Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° 11:39