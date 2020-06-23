Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
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Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии

Российская газета10:18

Путин начал обращение к россиянам

Газета.Ru10:01

«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности». Путин поблагодарил россиян

Фонтанка.Ру10:12

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса

РБК10:09

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за пандемии

Lenta.ru10:05

Президент поблагодарил россиян за то, что они достойно прошли самый опасный период эпидемии

Вести.Ru10:13

Владимир Путин обратился к россиянам

РИА Новости10:51
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Футбол

Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»

RT на русском 12:08
Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
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Политика

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости 10:10
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Финансы

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

RT на русском 11:49
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Шоу-бизнес

Прилучного заподозрили в романе со звездой «Папиных дочек»

Актеры раньше играли в одном спектакле Павел Прилучный накануне был замечен в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
Inc-news.ru 11:00
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Футбол

«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой

Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
Матч ТВ 12:05
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Футбол

«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро

Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой вчера в 14:29
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Политика

Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
Политика

Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»

Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
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Кино

Мультфильм «Губка Боб в бегах» не покажут в кинотеатрах

Культуромания 05:44
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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Кино

Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»

Российская газета 09:03
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Политика

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
РБК 11:29
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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