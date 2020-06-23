Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1,1K

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9

Энергетика США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России По прогнозам администрации США, Польша избавится от «энергетической зависимости» от России в 2022 году, общий объем контрактов страны на американский СПГ уже достиг 50 млрд долларов. 1

Энергетика Польша намерена получать основной объем газа из США Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. 81

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

Экономика Какие меры поддержки для россиян предложил Путин Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки. 13

Биатлон Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. 1

Общество Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Политика Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.

Общество Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 469

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 36

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 523