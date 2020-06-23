Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВладимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
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Путин: эпидемия разделила время на «до» и «после»

Комсомольская правда13:13

Путин начал обращение к россиянам

Газета.Ru10:01

Президент поблагодарил россиян за то, что они достойно прошли самый опасный период эпидемии

Вести.Ru10:13

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за коронавируса

РБК10:09

Путин заявил об отсутствии растерянности в обществе из-за пандемии

Lenta.ru10:05

Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии

Российская газета10:18

Владимир Путин обратился к россиянам

РИА Новости10:51
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Энергетика

США назвали срок «энергетической независимости» Польши от России

По прогнозам администрации США, Польша избавится от «энергетической зависимости» от России в 2022 году, общий объем контрактов страны на американский СПГ уже достиг 50 млрд долларов.
Взгляд.ру 14:08
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Общество

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

РИА Новости 02:14
Энергетика

Польша намерена получать основной объем газа из США

Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 08:03
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Экономика

Какие меры поддержки для россиян предложил Путин

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, поблагодарив россиян за ответственное отношение к своему здоровью, и анонсировал дополнительные меры поддержки.
Крым 24 14:06
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
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Шоу-бизнес

Давид Манукян оказался в больнице после конфликта с рэпером Серегой

Судя по всем, в растрепанных чувствах артист пребывает из-за конфликта с рэпером Сергеем Пархоменко, известным под псевдонимом Серега, автором хита «Черный бумер».
Пятый канал вчера в 12:54
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Биатлон

Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт 13:39
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Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Политика

Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.
РБК 15:23
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
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Футбол

«Лестер» теряет очки в матче с «Брайтоном»

0:0 — «Лестер» теряет очки в матче с аутсайдером чемпионата.
ИА Красная Весна 14:57
Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Вести.Ru 15:17
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Футбол

«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса

Мадридский "Атлетико" переиграл валенсийский "Леванте" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Политика

Индия решила надавить на Россию ради C-400

Lenta.ru 09:16
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
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Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
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Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
ТАСС 09:40
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Футбол

Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
Матч ТВ 10:04
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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