Коронавирус

Пятый каналПятый каналВладимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. В своем обращении российский лидер поблагодарил добровольцев и волонтеров, а также всех, кто чувствует свою ответственность за борьбу с эпидемией.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:02, Ашберн
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Экономика

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Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
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Жителям Краснодара предлагают альтернативный вариант оформление пропусков для автомобилей.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Сычев объяснил решение вернуться в Россию из «Марселя» в 2004 году

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал, почему принял решение уйти из французского клуба в 2004 году и вернуться в Россию.
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Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
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