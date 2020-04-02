Президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. В своем обращении российский лидер поблагодарил добровольцев и волонтеров, а также всех, кто чувствует свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Экономика В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.

Политика Путин дал губернаторам особые полномочия Президент Владимир Путин предоставит главам регионов полномочия принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.

Общество В России могут продлить нерабочую неделю Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.

Авто В России пикап Isuzu D-Max получил новую версию для бездорожья В России стартовали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max – Arctic Trucks с индексом AT35, созданной для сурового бездорожья вместе с исландской компанией Arctic Trucks.

Экономика Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

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Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

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